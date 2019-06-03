صفقة القرن تبدد حلم الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة

2019/06/03 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الفلسطينيون والساسة العرب أن المخطط الأميركي لوضع نهاية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، والذي لا يزال في شكله غير النهائي بعد مرور

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