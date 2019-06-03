2019/06/03 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول محلي يوم الاثنين ان الجيش العراقي قتل مهربا غرب مدينة الموصل العاصمة المحلية نينوى.

وأبلغ المصدر ، الفرقة 15 في الجيش قتلت مهربا قرب الحدود العراقية السورية ‪‎‪ وبالتحديد في منطقة تل مشرف العراقية التابعة الى ناحية الشمال في قضاء سنجار من قبل فرقة 15 جيش العراقي.

واضاف المصدر ان اشتباكات دارت بين الجيش ومجموعة من المهربين التي لاذت بالفرار بعدها الى الاراضي السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسؤول محلي: الجيش العراقي قتل مهربا غرب مدينة الموصل ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسؤول محلي: الجيش العراقي قتل مهربا غرب مدينة الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).