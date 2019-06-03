نادي كربلاء يتمسك بالمدرب حيدر يحيى لقيادة الفريق

2019/06/03 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الادارية لنادي كربلاء الرياضي تمسكها بمدرب فريق الكرة حيدر يحيى لحين انتهاء منافسات الادوار النهائية المؤهلة للدوري الممتاز للموسم المقبل.

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