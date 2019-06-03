التعليم: لهذا السبب تم تغيير رؤساء الجامعات

2019/06/03 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، أن استبدال عدد من ملاكها المتقدم المتمثل برؤساء الجامعات جاء تطبيقا للمادة الثامنة والخمسين من موازنة العام الحالي التي تنص على تغيير الدرجات الخاصة بالوكالة قبل الثلاثين من حزيران الحالي.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله، إ “الوزارة […]

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