لجنة نيابية بصدد فتح ملف فساد في الهجرة بقيمة ترليون دينار

2019/06/03 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب، الاثنين، عن عزمها فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين.وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب الصريفي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة بصدد فتح كل ملفات الفساد والتجاوز على المال العام خلال المرحلة الماضية”، مبيناً ان “لدى اللجنة ملفا خاصا […]

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