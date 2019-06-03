سائرون يعلن رفع دعوى قضائية ضد ’’الياسري’’ بتهمة التحريض على قتل الصدر

2019/06/03 | 08:56

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن تحالف سائرون ، الاثنين 3 حزيران 2019، التحرك لرفع دعوى قضائية ضد ( ابو اسد الياسري ) بتهمة ا...





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