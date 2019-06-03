ترامب: الهجرة أضرت بأوروبا وزادت خطر الإرهاب

2019/06/03 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الهجرة قد أضرت بأوروبا وغيرت ثقافتها وزادت من خطر الإرهاب.وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، أنه ينبغي عليه قول ذلك حتى لو لم يكن هذا الكلام موائما سياسيا.وردت ماي بالقول إن لبريطانيا تاريخا يدعو للفخر في مجال مساعدة الناس

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