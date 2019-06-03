قتيلان وجرحى بمحاولة فض الاعتصام في السودان

2019/06/03 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… قالت المعارضة السودانية،الاثنين، إن قوات أمنية تحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، خلال تلك الأحداث المستمرة.وقال مراسلنا إن أعدادا كبيرة من المعتصمين خرجت من مقر الاعتصام أمام المقر بالخرطوم، مع شروع قوات أمنية بفض الاعتصام.وكانت المعارضة السودانية ذكرت […]

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