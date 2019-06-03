2019/06/03 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس “بدأت القوات السودانية” اقتحام مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم وسط إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المشاركة في المظاهرات تأكيدها مقتل أحد الأشخاص.من جانبه طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات على صفحته على موقع فيسبوك المواطنين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “جنود” يقتحمون مقر الاعتصام في الخرطوم ودعوات “للنزول للشوارع لحماية الثورة” وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“جنود” يقتحمون مقر الاعتصام في الخرطوم ودعوات “للنزول للشوارع لحماية الثورة”) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“جنود” يقتحمون مقر الاعتصام في الخرطوم ودعوات “للنزول للشوارع لحماية الثورة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).