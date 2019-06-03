تحالف سائرون يدين الاعتداء على مقر الحزب الشيوعي بالبصرة

2019/06/03 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عبر تحالف سائرون عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرض له مقر الحزب الشيوعي في مدينة البصرة.وقال قحطان الجبوري الناطق الرسمي باسم التحالف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن ” مثل هذه الممارسات مدانة بكل المقاييس وتدل على أن الجهات التي تقف خلفها ايا كانت لا تملك لغة للتفاهم سوى لغة السلاح”.

مضيفا أن ” هذه الأساليب ينبغي أن تقف حيالها الجهات الأمنية والحكومية وقفة جادة من أجل عدم تكرارها عبر محاسبة المتسببين بها وإحالتهم إلى القضاء”.

وأوضح الجبوري أن ” بناء شراكة حقيقية لن يمر بمثل هذه الطرق التي تؤكد ضيق أفق من يقف خلفها ونود بهذه المناسبة أن نوضح أن تحالف سائرون يؤكد مضيه في بناء الدولة مهما كانت الصعوبات والمعوقات “.

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