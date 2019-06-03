مورينيو يستبعد رونالدو من تشكيلة الموسم في دوري الأبطال

2019/06/03 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد السيد جوزيه مورينيو، نجمه السابق، كريستيانو رونالدو من تشكيلة الموسم في دوري أبطال أوروبا، رغم تألق نجم يوفنتوس الإيطالي في ثمن النهائي وتسجيله هاتريك في مباراة العودة.واختار المدرب البرتغالي 6 لاعبين من البطل، ليفربول الإنجليزي، على رأسهم نجمنا العربي المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى لاعب واحد من صفوف الوصيف، توتنهام الإنجليزي هو كريستيان إريكسن.ووقع

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