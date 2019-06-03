2019/06/03 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكدت منظمة ايرانية، الاثنين، ان موجة من الجراد ستدخل ايران خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم منظمة الحفاظ على النباتات في ايران محمد رضامير، ان "موجة هائلة من الجراد ستدخل ايران في الأيام القادمة باتجاه افغانستان وباكستان".وأضاف رضامير أن "على المحافظات الجنوبية في البلاد الإستعداد لذلك".وكانت موجة غيرمسبوقة من الجراد قد دخلت ايران على مدى الأيام الأخيرة قادمة من السعودية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستعد لموجة هائلة من الجراد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستعد لموجة هائلة من الجراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).