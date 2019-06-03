2019/06/03 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت صحيفة “آس” الإسبانية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في طريقه لإعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي جرى مساء الجمعة، بين الوداد المغربي والترجي التونسي، وأثار الكثير من الجدل.ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالموثوق والمقرب قوله إن الاتحاد المغربي لكرة القدم تلقى تطمينات قوية من “الكاف” للنظر في ملف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحيفة “آس”: مباراة نهائي أبطال أفريقيا ستعاد في “بلد محايد” وكالة خطوة برس.

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