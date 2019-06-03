2019/06/03 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الامن الوطني في ديالى، ، ضبط 45 طنا من الحنطة المهربة شمالي المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى نسخة منه، ان “مفارزها في سيطرة الناي وخلال التفتيش الدقيق تمكنت من ضبط عجلة {تريلة} حمولة 45 طنا من الحنطة المهربة”.هذا واعلنت مديرية الامن الوطني في سايلو بعقوبة، بوقت سابق، عن ضبط عجلة تريلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 45 طناً من الحنطة المهربة شمالي ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 45 طناً من الحنطة المهربة شمالي ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 45 طناً من الحنطة المهربة شمالي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).