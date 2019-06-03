مقتدى الصدر يطلق تغريدة بشأن ​المغالاة بالشعائر الدينية وانتشار الطبقية الاجتماعية

2019/06/03 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، انتشار التمسك بالشعائر الدينية أكثر من الالتزام بالاحكام الشرعية، بالاضافة إلى انتشار الطبقية الاجتماعية بصورة ملفتة وكبيرة.

وكتب الصدر، في تغريدة له على "تويتر"، اليوم (2 حزيران 2019)، "الذنب الخامس والعشرون: التمسك بالشعائر الدينية أكثر من الالتزام بالاحكام الشرعية وانتشار المغالاة بين العديد من افراد المجتمع".

واضاف، "الذنب السادس والعشرون: انتشار الانانية في التعامل وكذا التكبر والتعالي على من هو اعلى منه او في مستواه فضلا عما هو دونه..



وبالتالي انتشار الطبقية الاجتماعية بصورة ملفتة وكبيرة".

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