2019/06/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية .وتراجع نيكي 1.33 في المئة إلى 20327.87 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 في المئة إلى 1491.54 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشر نيكي يهبط 1.33% في بداية التعامل بطوكيو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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