الصحف تتابع اداء مجلس النواب واستكمال الكابينة الوزارية والمرشحين للدفاع والداخلية

2019/06/03 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، الثالث من ‏‏حزيران ، اداء مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي ، وموضوع استكمال ‏الكابينة الوزارية وقضايا اخرى .‏ صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت في معرض ‏حديثها عن اداء مجلس النواب ، ان المجلس يعاود عقد جلساته الاعتيادية بعد انتهاء […]

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