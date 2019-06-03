2019/06/03 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، للأيام الأربعة المقبلة التي يصادف فيها أيام عيد الفطر المبارك.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة صدى نسخة منه، ان “طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة العظمى ببغداد 45 مْ”.وأضاف ان “طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع الغيوم ولا تغير في درجات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على طقس العيد في العراق ودرجات الحرارة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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