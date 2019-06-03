2019/06/03 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تتويج نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه على مواطنه توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد، إلا أنه لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ليفربول لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، بعد التغييرات التي أدخلها الاتحاد الدولي على البطولة، والتي تعني أنها لن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول لن يشارك في كأس العالم للأندية هذا العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول لن يشارك في كأس العالم للأندية هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول لن يشارك في كأس العالم للأندية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).