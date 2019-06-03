قتلى وجرحى جراء فض الاعتصام في الخرطوم

2019/06/03 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر طبية سودانسة أن شخصين على الأقل قتلا وجرحى آخرون خلال الأحداث التي شهدتها الخرطوم اليوم الاثنين في موقع الاعتصام.

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