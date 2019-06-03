البنتاغون يحذر البيت الأبيض من “تسييس الجيش الأميركي”

2019/06/03 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال مسؤول أميركي الأحد، إن وزارة الدفاع “البنتاغون” أبلغت البيت الأبيض بأنه لا مجال لتسييس الجيش الأميركي وسط جدل بسبب إرسال مسؤولين توجيها للبحرية الأميركية بإبعاد السفينة “جون إس.مكين” عن الأنظار أثناء إلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطابا في اليابان في الآونة الأخيرة.وكان المكتب العسكري بالبيت الأبيض أصدر توجيها للأسطول الخامس التابع […]

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