أين ظهرت أول مرة تعرف على تاريخ العيدية وإتيكيت تقديمها

2019/06/03 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الالتزام بصيام 30 يوماً في شهر رمضان المبارك، ينتظر جميع المسلمين في العالم قدوم عيد الفطر المبارك والاحتفال به من خلال التقاليد المعروفة والمتبعة في هذه الأيام ارتداء الألبسة الجديدة وإهداء الحلوى للأقارب والجيران وزيارتهم والخروج للتنزه.ومن أهم هذه التقاليد العيدية حيث يتجمع الأطفال يوم العيد حول آبائهم وأقاربهم وأجدادهم للحصول على حظهم من

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