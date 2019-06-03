لجنة المهجرين تعلن فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار بزعم

2019/06/03 | 09:27

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب، الاثنين (03 حزيران 2019)، فتح تحقي...





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