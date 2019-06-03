امام انظار الحكومة التي لا تمنعها ... الالعاب النارية قنابل تقتل اطفالنا

2019/06/03 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

محمود المفرجي الحسيني

عشرات وربما مئات الأطفال يتعرضون لحوادث تؤدي بهم الى الموت، او لفقدان عضو من اعضائهم، او لفقدان اعينهم، او لتشوهات

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