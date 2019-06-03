"العهد نيوز" تنشر تفاصيل احباط مخطط لاستهداف بغداد في العيد

2019/06/03 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد ينوز – بغداد

كشف مصدر امني عن، إحباط مخطط إرهابي خطير لاستهداف بغداد وبعض المحافظات خلال عيد الفطر المبارك.





وقال المصدر الذي رفض الكشف عن

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