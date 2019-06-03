2019/06/03 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تدعو إلى إسقاط المجلس العسكري الانتقالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).