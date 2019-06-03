خاص| اللويزي: رواتب حشد نينوى تدفع من تركيا

2019/06/03 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أكد النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاثنين، ان رواتب حشد نينوى التابعة لمحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، تدفع من تركيا.

وقال اللويزي في حديث لبرنامج “المرتكز” الذي تبثه الاتجاه، إن “الاعداد الفعلية المسجلة لقوات حرس نينوى او ما تسمى بـ(حشد اثيل النجيفي) هي 1034 عنصر”، مبينا ان “الموجود على ارض الواقع 4 آلاف عنصر امني والبعض الآخر يقول انهم 6 آلاف”.

ضاف أن “هؤلاء جميعهم يتم دفع الرواتب لهم، حيث سمعت من شخصيات سياسية مهمة ولها صلة بالقرار ان تركيا هي من تقوم بدفع الرواتب لحشد النجيفي، ولا أعلم السبب وراء ذلك”.

م،أ

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