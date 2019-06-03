النمسا تحذر مواطنيها من تقبيل البقر

2019/06/03 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… حذرت إليزابيت كوستنجر، وزيرة الزراعة في النمسا، المواطنين من الاشتراك في تحدي تقبيل البقر على الفم، سواء كان ذلك بتقبيل اللسان أو بدونه لأنه ممارسة مزعجة وخطيرة.وانتشر تحدي تقبيل البقر في سويسرا والنمسا وألمانيا تقبيل البقر بسبب تطبيق سويسري اسمه كاستل Castl للجوال يجمع التبرعات لمؤسسة خيرية.ويمكن لقبلة واحدة أن تنقل نحو […]

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