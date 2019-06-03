بالارقام.. الطقس لهذا اليوم ودرجات الحرارة في العيد

2019/06/03 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس لهذا اليوم والايام الاربعة المقبلة.حيث بينت ان “الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم وبدرجات حرارة 45 مْ في عموم البلاد، كما بينت ان الاربعاء سيكون صحواً مع الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة”.واضاف أن “الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط […]

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