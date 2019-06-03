مجلس محافظة بابل يصوت على عدم القناعة بأجوبة النائب الأول

2019/06/03 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة بابل وخلال جلسته المنعقدة مساء هذا اليوم الاحد على: ١- عدم القناعة بأجوبة النائب الأول لمحافظ بابل المهندس وسام اصلان الجبوري لعدم حضوره الجلسة ٢-اعفاء السيد عقيل الربيعي من منصب الامين العام لمجلس المحافظة وانتخاب السيدة رفلاء الجحيشي بدلاً عنه ٣- اعفاء الدكتور نصر حمود من منصبه كمديراً لهيئة استثمار بابل

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