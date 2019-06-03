ريال مدريد يعلق آماله على هازارد لاستعادة القوة التهديفية

2019/06/03 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً يوضح الإضافة الهجومية التي سيقدمها النجم البلجيكي إدين هازارد عند وصوله إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن هازارد رحيله عن تشيلسي عقب التتويج بلقب اليوروبا ليج دون الكشف عن وجهته القادمة، لكن جميع المصادر تؤكد أنه سيتوجه إلى ملعب سانتياجو برنابيو للانتقال إلى ريال مدريد.وعانى ريال مدريد من مشاكل هجومية بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وظهر جميع اللاعبين بمستوى مخيب للآمال على الصعيد التهديفي، باستثناء كريم بنزيما الذي سجل 30 هدفاً وصنع 10 آخرين.ريال مدريد لم يسجل سوى 108 أهداف فقط في مختلف البطولات، وهذا سادس أسوأ موسم له على الصعيد التهديفي خلال القرن الحادي والعشرين، ومن الواضح أن الفريق تأثر برحيل الدون الذي كان يسجل 50 هدفاً كمعدل عام في كل موسم.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هازارد قادر على معالجة مشكلة العقم الهجومي، فقد أحرز مع تشيلسي في الموسم المنقضي 21 هدفاً وصنع 17 آخرين، أي أنه ساهم بتسجيل 38 هدف، وهذا من شأنه أن يحسن المعدل التهديفي للريال الموسم القادم.ورغم أن أرقام هازارد التهديفية لم تصل لما كان يحققه رونالدو، لكنه على الأقل سيعوض جزء مهم من الفراغ الذي تركه النجم البرتغالي، وسيكون هناك لاعبان في الفريق قادران على التسجيل بدلاً من الاعتماد على بنزيما وحده.انتهى

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