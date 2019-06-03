تعطيل الدوام في كربلاء غداً

2019/06/03 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} عطلت الحكومة المحلية في كربلاء الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في المحافظة.

وأفاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام ليوم غد استعداداً لعيد الفطر المبارك".وتستقبل مدينة كربلاء المقدسة في العيد مئات الآف من الزائرين لأداء صلاة العيد بين الحرمين الشرفين وزيارة المقابر في المدينة.انتهىبواسطة..



محمد التميمي

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