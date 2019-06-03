المسيحيون في البصرة.. تأريخ عريق وكنائس عامرة بلا “قساوسة ومصلين”

2019/06/03 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق آلاف العائلات يتقلص عددها تدريجاً بسبب الأحداث الأمنية ولو فتحت لهم الدول الأوروبية أبواب اللجوء فسيهاجرون بغالبيتهم في البصرة العراقية عائلات مسيحية تسلك مسارات الهجرة الى أوروبا وأميركا، ومع توالي الأشهر وتعاقب الأعوام، فقدت مدينة البصرة الواقعة جنوب العراق معظم مسيحييها، ومن تبقى لم يسقط من حساباته فرضية الهجرة بحثاً عن الطمأنينة […]

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