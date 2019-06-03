التقاعد تباشر بتوزيع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق

2019/06/03 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان، حصل عليم موقع "الغدير"، انه" تمت المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق الذين لم تظهر اسمائهم في الوجبات السابقة وقدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم".واضاف، انه" بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة مراكز الدفع لاستلام مستحقاتهم".انتهى..م.ر

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