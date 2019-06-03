وفاة ثلاثيني اثناء ممارسته رياضة كمال الاجسام في السليمانية

2019/06/03 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الاثنين ان شابا في منتصف العقد الثالث من العمر توفي اثناء ممارسته رياضة كمال الاجسام في قضاء "قلعة دزة بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وقال المصدر ان شابا يدعى (تـ ر، ع) يبلغ من العمر 34 عاما توفي مساء امس اثناء ممارسته تلك الرياضة.

واضاف المصدر انه تمت احالة الجثة الى دائرة الطب العدلي في السليمانية لمعرفة اسباب الحادث.

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