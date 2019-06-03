2019/06/03 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وجه مسؤولون رفيعو المستوى في كل من خارجية السعودية والإمارات والبحرين انتقادات لاذعة لقطر على خلفية تحفظها على نتائج القمتين الطارئتين العربية والخليجية في مكة.ورأى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن الدوحة بهذا الموقف “تحرف الحقائق”، وهي “تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتقادات خليجية شديدة لقطر بعد تحفظها على بياني قمتي مكة وكالة خطوة برس.

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