2019/06/03 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 عضواً بمجلس بابل يتقدمون بطلب للبرلمان بحل المجلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/03 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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