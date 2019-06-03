2019/06/03 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالفيديو..



سيدة تشارك بمسيرات يوم القدس وعمرها 100 عام..



والسبب؟

الاثنين

03

حزيران

2019 :

09:47 am

3

سيدة عمرها ١٠٠ سنةالمذيع ‏- لماذا حضرتي اليوم في مسيرة يوم القدس ؟‏السيدة - أريد الذهاب للمشاركة في صلاة الجمعة، أريد الذهاب إلى حيث

ما أمرنا الله...



قال الإمام الخميني هو الجهاد الأكبر، أريد المشاركة

في هذا الجهاد وعمري ١٠٠ عام لاحظ واضعه شال القدس على كتفها

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. سيدة تشارك بمسيرات يوم القدس وعمرها 100 عام.. والسبب؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. سيدة تشارك بمسيرات يوم القدس وعمرها 100 عام.. والسبب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).