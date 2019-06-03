2019/06/03 | 09:52

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري مساء امس لعدوان

إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص الشرقي ودمرت صاروخين من الصواريخ

التي استهدفت المطار.وقال مصدر عسكري في تصريح صحفي إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان

إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور”.وأضاف المصدر “أسفر وصول صواريخ أخرى عن ارتقاء شهيد وجرح جنديين

آخرين وإصابة مستودع ذخيرة وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية

والعتاد”.

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