الكشف عن اهدار “ترليون”دينار بزعم اغاثة النازحين

2019/06/03 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب عن فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب الصريفي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم الاثنين، إن “اللجنة بصدد فتح كل ملفات الفساد والتجاوز على المال العام خلال المرحلة الماضية”، مبيناً أن “لدى اللجنة ملفا خاصا بإهدار ترليون دينار عراقي في لجنة اغاثة النازحين التي كان يرأسها أحد كبار السياسيين عام 2014”.

واضاف الصريفي، ان “اللجنة لا يهمها ان تمس تلك الملفات سياسيين او غيرهم وما يعنيها فقط هو إن كان في هذا الملف تجاوز على المال العام من عدمه”، مؤكداً “تقديم طلب الى وزير الهجرة والمهجرين لتزويد اللجنة بجميع الاوليات الخاصة بعمل اللجان الخاصة بالنازحين بين عامي 2015 ـ 2018”.

KKK

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