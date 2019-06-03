2019/06/03 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

توقعت هيأة الانواء الجوية، الاثنين 3 حزيران 2019، حالة الطقس حتى مساء الجمعة المقبلة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طقس الاثنين سيكون صحواً في جميع المناطق مع درجات حرارة عظمى في بغداد 45، بابل 43، البصرة 46، الناصرية 46 ، اربيل 39 ، الموصل 41، فيما اوضحت الدرجات المتوقع تسجيلها في بقية المحافظات بجدول توضيحي مبينة في ادناه.

وتابعت ان "طقس الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع المناطق دون تغيير بدرجات الحرارة، ومثله الاربعاء فيما اشارت الى ان طقس الخميس سيشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".

وختمت الهيأة بان "طقس الجمعة سيشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة في المنطقة الشمالية، فيما تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين في مجلس النواب، الاثنين (03 حزيران 2019)، فتح تحقيق بإهدار ترليون دينار عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين.

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب الصريفي في تصريح صحفي، إن "اللجنة بص

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، الاحد، عن المباشرة بدفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق.

وقالت الهيأة في بيان، إن "الاعتراضات التي قدمها منتسبو الجيش السابق الذين لم تظهر اسمائهم في الوجبات ا

بغداد اليوم - متابعة

كشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، الأحد (2 حزيران 2019)، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر.

وأوضح عودة أن "معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الانواء الجوية: درجات حرارة فوق الـ 45 مئوية بقليل تتراجع بعدها حتى مساء الجمعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الانواء الجوية: درجات حرارة فوق الـ 45 مئوية بقليل تتراجع بعدها حتى مساء الجمعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).