2019/06/03 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الاثنين، احالة مسافر للقضاء بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، نسخة منه، ان “مفرزة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المادة المخدرة {ترياك} بكيس حجم كبير ووزن يقدر 539 غم وبمساندة وتعاون قوة حماية المنفذ ومركز شرطة الجمرك وشعبة المخدرات قبل دخول المسافر الى صالة المسافرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احالة مسافر للقضاء بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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