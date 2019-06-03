السويد تستضيف اجتماعا دوليا لبحث إنشاء محكمة دولية لـ”الدواعش”

2019/06/03 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستضيف العاصمة السويدية، استوكهولم، اليوم الاثنين، الاجتماع الدولي المخصص لمناقشة إمكانية إنشاء محكمة، لمحاكمة المسلحين الذين قاتلوا مع تنظيم “ داعش” الإجرامي في العراق وسوريا.وستطرح الأطراف المشاركة في الاجتماع وجهات نظرها حول هذا الأمر من جوانب مختلفة، سواء من حيث التمويل أو المكان أو تنفيذ الأحكام، أو الآلية التي يمكن أن تعمل بها […]

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