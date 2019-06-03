جودت ينفي اقالتهِ ويدعو أفراد الشرطة لليقظة والحذر من تصديق

2019/06/03 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب قائد قوات الشرطة الاتحادية، رائد شاكر جودت، أفراد الشرطة "باليقظة والحذر والانتباه الشديد والمحافظة على القدرات القتالية وعدم إعطاء فرصة للإشاعات المغرضة

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