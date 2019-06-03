قتيلان وجرحى خلال محاولة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم

2019/06/03 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الاثنين، عن مقتل شخصين وإصابة آخرين من المعتصمين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وسط دعوات تجمع المهنيين للمواطنين إلى اعتصام مدني شامل.وذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام صباح اليوم في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر الاعتصام في العاصمة.[…]

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