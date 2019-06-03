اعتقال اثنين من سماسرة داعش يبتزون المزارعين في ديالى

2019/06/03 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الاثنين، اعتقال "سماسرة عصابات داعش" بعملية نوعية شمال شرق المحافظة.

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