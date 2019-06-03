القوات التركية تتوغل 30 كم داخل الأراضي العراقية بإطار عملية المخلب

2019/06/03 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المقدّم دلشاد زيباري، من قوات البيشمركة في دهوك، الاثنين، بأن القوات التركية توغلت داخل الأراضي العراقية بمسافة تصل إلى 30 كيلومترا

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