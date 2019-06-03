السودان: ارتفاع ضحايا فض الاعتصام الى ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى

2019/06/03 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الإثنين، عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة العشرات بجروح في محيط الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، إثر قيام المجلس العسكري بمحاولة فض الاعتصام بالقوة.وكان تجمع المهنيين السوادنيين، قد أعلن فجر اليوم، أن المجلس العسكري بدأ في حشد قوات ومليشيات في محيط الاعتصام المستمر أمام قيادة الجيش، في محاولة […]

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