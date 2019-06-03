القوات الامنية تلقي القبض على قاتل طفلتين حدث في النجف

2019/06/03 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

القت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف القبض على قاتل طفلتين حدث في المحافظة.





وقالت المديرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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