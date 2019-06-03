وزارة العمل تعتزم إنشاء معهد يعنى بفئة المكفوفين في الرصافة

2019/06/03 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأثنين، عن عزمها لإنشاء معهد يعنى بفئة المكفوفين بالتعاون مع مؤسسة البصير العراقي للمكفوفين.

جاء ذلك خلال لقاء

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